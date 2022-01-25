Более тысячи населенных пунктов Подмосковья получили газ в 2021 году

За прошлый год в Московской области по президентскому проекту газифицировали 1113 населенных пунктов. Об этом заявил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Позволю себе начать с кратких итогов 2021 года. Я напомню, что у нас стояла задача газифицировать по президентскому проекту 1113 населенных пунктов, и „Мособлгаз“ с этой задачей справился», — сказал он.

Баранов сообщил, что 14 тысяч домов уже догазифицировали. Это значит, что почти 40 тысяч жителей Подмосковья уже поучаствовали в президентском проекте.

«И я напомню, что мы стартовали, на самом деле, только в июле 2021 года. И, по сути, за полгода выполнили более трети программы газификации по президентскому проекту», — отметил глава «Мособлгаза».

За это время организация открыла в Подмосковье 700 точек приема заявок на социальную газификацию, восемь стационарных офисов по социальной газификации в восьми округах, с сентября работает 12 мобильных офисов.

«2022 год является финишным для догазификации Подмосковья. И нет сомнений, что президентский проект до конца года будет выполнен на 100%. Что нам осталось сделать? В этом году нам необходимо догазифицировать еще 1692 населенных пункта», — заявил Баранов.

В январе удалось догазифицировать 13 населенных пунктов, еще в более чем 200 пунктах активно ведутся строительные работы, еще 1692 — будут выполнены до конца года.

«Но мы четко понимаем, что в эти 1692 населенных пункта вошли наиболее сложные, которые потребовали от нас более сложного проектирования. Те, где больше коммуникаций, больше дорог. В эти же населенные пункты вошли крупные города Подмосковья», — подчеркнул руководитель «Мособлгаза».

Он заверил всех участвующих в программе социальной газификации жителей Московской области, что газ придет в их населенные пункты. Игорь Баранов напомнил, что 24 января губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение еще раз провести встречи со всеми жителями Подмосковья по объектам догазификации 2022 года.