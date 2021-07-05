Более тысячи населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в рамках президентской программы в 2021 году

Более тысячи населенных пунктов газифицируют в Московской области в рамках президентской программы в течение 2021 года. Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин на заседании правительства региона.

«За 2021 год мы должны газифицировать 1112 населенных пунктов — 40 тысяч домовладений. Фактически мы должны построить 660 километров новых газовых сетей. Это практически расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга», — отметил он.

По его словам, к концу года планируется реализация 26% программы по всем населенным пунктам Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Хромушин также напомнил о базовых цифрах программы социальной газификации.

«У нас планируется 2917 населенных пунктов. Еще неделю назад эта цифра была 2727. За эту неделю проделали достаточно большую работу по выявлению границ населенных пунктов. И мы понимаем, что это число будет еще расти», — пояснил вице-губернатор.

Отдельно он отметил важность информирования жителям о базовых принципах программы.

«Если вы находитесь в СНТ, мы будем вас газифицировать позже по другой программе. Если СНТ расположено в границах поселения, мы подключим его одной трубой. Разводкой занимаются собственники участков», — перечислил Хромушин.

Он подчеркнул, что для участия в программе дом должен быть обязательно зарегистрирован.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выслушав Хромушина, указал на необходимость выложить в Сети инструкцию о том, как можно просто и быстро выяснить, когда твой населенный пункт может быть газифицирован.

Вице-губернатор сообщил, что сейчас на сайте «Мособглаза» уже как раз работает карта с нанесенными на нее элементами по газификации.

«Мы договорились с коллегами из „Яндекса“ о том, что в течение ближайших двух недель всю нашу карту газификации они перенесут на „Яндекс“. Эта работа уже начата», —добавил он.

По данным Хромушина, по президентской программе социальной газификации в подмосковные пункты приема населения уже поступило более 37,5 тысяч обращений жителей газифицировать свой дом. С Мособлгазом уже заключено 1,5 тысячи комплексных договоров на социальную газификацию, более 200 пусков газа было реализовано.

В частности, в Раменском за 11 дней работы стационарного офиса социальной газификации обратилось 504 жителей. Всего в области развернуто более 674 пунктов приема населения.