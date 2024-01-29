Подмосковье 29 января 2024, 21:56 Более тысячи нарушений по содержанию территорий устранили в Подмосковье с начала года Пример Нарушения / ГУСТ МО

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Более тысячи нарушений по содержанию территорий устранили на территории Московской области благодаря системе «Безопасный регион». Камеры стали незаменимыми помощниками в работе сотрудников ГУСТ МО.

Теперь инспекторы могут проводить проверки без предварительного уведомления коммунальных служб. Так, они могут получить реальную картину состояния объектов, поскольку никакой информации о проведении инспекций заранее не предоставляется.

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Широкая сеть камер охватывает множество объектов наблюдения: контейнерные площадки, дворовые и общественные территории, детские игровые площадки.

«С начала месяца в Подмосковье устранено 1 064 замечания в содержании, зафиксированных инспекторами с помощью камер „Безопасный регион“. Специалисты прекрасно знают, что если затянуть с выполнением, можно получить штраф», — указала руководитель ГУСТ МО Светлана Аипова.

Она также добавила, что несмотря на регулярные предупреждения, нарушители все еще встречаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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