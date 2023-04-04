04 апреля 2023, 15:53
Более тысячи нарушений чистоты устранили благодаря приложению «Проверки Подмосковья» с начала года
Приложение «Проверки Подмосковья» запустили в феврале 2022 года. С его помощью председатели многоквартирных домов могут фотографировать дефекты в содержании детских и спортивных площадок, дворов и общественных пространств. Все замечания автоматически поступают коммунальным службам на устранение.
«В первом квартале неравнодушным управдомам удалось зафиксировать 1250 нарушений. Коммунальные службы оперативно отработали 85% замечаний и направили фотоотчет о проделанной работе», — сообщила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.
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Она подчеркнула, что активнее всего работы ведутся в Королеве: там устранили 94% дефектов. В Истре работу над недостатками провели на 93%, в Волоколамском округе — на 84%. Перед коммунальными службами по-прежнему стоит задача работать на опережение: важно замечать собственные недоработки до того, как на них укажут жители, председатели МКД или инспекторы ГУСТ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».
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Благоустройство
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