Более тысячи мероприятий проведут в библиотеках Подмосковья в День космонавтики

Более тысячи мероприятий подготовили для жителей Подмосковья в честь Дня космонавтики. Конференции, игровые программы и мастер-классы проведут в библиотеках региона.

«Свыше одной тысячи мероприятий подготовили в библиотеках Московской области ко Всемирному Дню авиации и космонавтики. Так, 12 апреля в 10:00 в Губернской библиотеке пройдет ежегодная конференция „День космонавтики в Президентской библиотеке“» — сообщила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

Она подчеркнула, что мероприятие приурочено к 115-летию ученого Сергея Королева и 165-летию его коллеги Константина Циолковского. Конференция призвана осветить важнейшие исторические даты и события отечественной космонавтики, связанные с запуском автоматической научно-исследовательской космической станции «Венера-8» и метеорологических спутников Земли. В рамках конференции представят исторические факты и современные культурные проекты.

В Щелковской Центральной библиотеке пойдет игровая программа «Звездный час», а детская библиотека приглашает в увлекательное путешествие «Звездам навстречу». Ребятам расскажут, как происходит подготовка к полетам, чем питаются космонавты и какие качества нужны для того, чтобы отправиться к звездам.

Для детей-инвалидов из кружка «Мир вокруг нас» при Центральной детско-юношеской библиотеке Серпухова 12 апреля проведут космическую игру-путешествие. Юные читатели библиотек Коломны будут покорять Солнечную систему и отправятся в виртуальное путешествие на Космотреке.

Тематические программы предусмотрели и для жителей Клина. Среди них — онлайн-игра «Первый в космосе», мастер-классы по космическому выжиганию и космический диктант.

В День космонавтики в библиотеках Королева пройдут интеллектуальные игры «Дорога к просторам вселенной», а в модельной библиотеке в режиме виртуальной реальности отправят в космический полет, чтобы узнать о профессиях, которые появятся к 2030 году.

В Центральной городской библиотеке Королева и библиотеке № 7 в рамках сотрудничества с «Креативным бюро» состоится кинопоказ «Через тернии к звездам». А в Звездном городке откроется фотовыставка «Взгляд с орбиты» космонавта Роскосмоса Олега Артемьева.