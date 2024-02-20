Подмосковье 20 февраля 2024, 10:29 Более тысячи медиков Подмосковья прошли тренинги по работе со стрессом с января Unsplash

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Занятия с медицинским персоналом по работе со стрессом и профилактике эмоционального выгорания начались в Подмосковье в январе. Тренинги проводятся под руководством сотрудников Центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского.

«В конце прошлого года клинические психологи больниц Подмосковья прошли специальную подготовку, чтобы уже в этом году начать работать не только с пациентами, но и с коллективом. Они проводят занятия по работе с эмоциями и чувствами, учат профилактике эмоционального и профессионального выгорания», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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С января более тысячи медицинских работников прошли обучение у психологов. Занятия состоялись в Долгопрудненской, Люберецкой, Королевской больницах и других медицинских учреждениях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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