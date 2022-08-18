Более тысячи любителей стритбола сразятся за Кубок Давида Берлина в Красногорске

Турнир по стритболу на Кубок Давида Берлина пройдет в Красногорске 20 августа. Ожидается, что в нем примут участие более 1000 любителей уличного баскетбола. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Специальным гостем турнира станет призер Олимпийских игр и чемпионата Европы по баскетболу, игрок московского ЦСКА Алексей Швед. Спортсмен наградит победителей младшей возрастной группы и раздаст автографы.

Площадкой проведения турнира в этом году станет международный выставочный центр «Крокус Экспо».

В рамках турнира на Кубок Давида Берлина пройдут игры в шести возрастных категориях среди мужчин и женщин:

юноши и девушки 2010 г. р. и младше;

юноши и девушки 2006–2009 гг. р. и младше;

юниоры и юниорки 2004–2005 гг. р.;

мужчины и женщины 1993–2003 гг. р.;

мужчины и женщины 1988–1992 гг. р.;

1987 г. р. и старше;

Отдельным зачетом пройдут матчи семейных команд.

Также участников и зрителей ждет яркое спортивное шоу. На площадке выступят мастера футбольного и баскетбольного фристайла.