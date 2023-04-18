Подмосковье 18 апреля 2023, 10:19 Более тысячи кубов мусора собрали на городском субботнике в Подольске

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Городской субботник прошел в Подольске. Участие в нем приняли свыше 10 тысяч жителей, они собрали более тысячи кубов мусора.

Субботник начался с зарядки, которую провела олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина.

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«Я хотела бы всех заразить своим спортивным настроением <…>, чтобы каждый человек занимался активностью — прогулки в парке или хотя бы зарядка. Тогда у нас будет здоровая нация. И дети, конечно же, берут пример с нас», — отметила спортсменка.

Участие в субботнике приняли жители округа, сотрудники учреждений образования, здравоохранения и культуры. Трудовые коллективы вышли на субботник в свой выходной в полных составах.

В порядок привели дворы, школьные стадионы, территории детских садов и предприятий. А в городском парке имени Виктора Талалихина байкеры и члены клуба «Активное долголетие» высадили кусты сирени.

Впереди еще два субботника. Масштабный областной субботник пройдет 22 апреля.

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