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    14 апреля 2021, 23:54

    Более тысячи крыш многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в этом году

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В Московской области отремонтируют 1059 крыш многоквартирных домов в рамках программы капремонта. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

    Более тысячи крыш многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в этом году

    «На сегодняшний день программа капитального ремонта в регионе уже выполнена на треть, поэтому мы уверены, что все работы будут сданы в соответствии с намеченным графиком. Представители Фонда капитального ремонта и министерства регулярно выезжают на объекты, чтобы лично контролировать ход работ», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

    Более тысячи крыш многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в этом году | Изображение 1

    Также в рамках региональной программы капитального ремонта производится ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений и фундаментов. Ознакомиться с адресной программой ремонта МКД на 2020–2022 гг. жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.

    Более тысячи крыш многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в этом году | Изображение 2

    Ранее сообщалось, что почти 500 многоквартирных домов на сумму более 1,4 млрд рублей отремонтировали в Подмосковье с начала года.