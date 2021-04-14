Более тысячи крыш многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в этом году

В Московской области отремонтируют 1059 крыш многоквартирных домов в рамках программы капремонта. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

«На сегодняшний день программа капитального ремонта в регионе уже выполнена на треть, поэтому мы уверены, что все работы будут сданы в соответствии с намеченным графиком. Представители Фонда капитального ремонта и министерства регулярно выезжают на объекты, чтобы лично контролировать ход работ», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Также в рамках региональной программы капитального ремонта производится ремонт фасадов, кровли, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений и фундаментов. Ознакомиться с адресной программой ремонта МКД на 2020–2022 гг. жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее сообщалось, что почти 500 многоквартирных домов на сумму более 1,4 млрд рублей отремонтировали в Подмосковье с начала года.