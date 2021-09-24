Более тысячи кровель отремонтируют в Подмосковье в 2021 году

С начала года в Московской области отремонтировали 500 кровель в рамках программы капремонта многоквартирных домов. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Всего в планах на текущий год отремонтировать 448 мягких кровель и 613 скатных, уточнил министр. На сегодняшний день работы ведутся на 143 мягких и 187 скатных кровлях.

Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж.

Собственники домов, где проводится капремонт кровель и фасадов, могут контролировать ход проведения работ с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта.

Всего с начала реализации программы отремонтировано 7600 крыш многоквартирных домов. Лидерами по ремонту являются городские округа Кашира, Балашиха, Шатура, Одинцовский, Богородский, Клин, Зарайск, Химки, Серпухов, Подольск, Чехов, Можайский и Ступино.