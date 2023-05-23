Подмосковье 23 мая 2023, 17:38 Более тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов начнут размещать в Подмосковье с 1 июня Министерство ЖКХ МО

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Региональный оператор МСК-НТ закупил более тысячи новых контейнеров для раздельного сбора отходов в Подмосковье. С 1 июня новое оборудование начнут устанавливать в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Мусорные баки установят на площадках, обустроенных в соответствии с современными нормативными требованиями.

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Ранее в мае около 300 новых контейнеров появились в Чехове, Серпухове, Пущине и Протвине. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, всего на территории Подмосковья на сегодняшний день установлено более 168 тысяч контейнеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится к 2024 году.

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