Подмосковье 06 апреля 2023, 12:22 Более тысячи километров дорог отремонтируют в Подмосковье в 2023 году Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья опубликовал программу ремонта автомобильных дорог на 2023 год. Список адресов составлен с учетом пожеланий жителей, оставленных на «Доброделе».

«Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети. Кроме того, 25% от общего списка — больше 300 километров — отремонтируют по итогам голосования жителей на Доброделе», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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К работам планируется приступить в апреле при благоприятных погодных условиях, а завершить — осенью. Новый асфальт появится на участках более 410 муниципальных дорог (253 километра). Еще 220 участков отремонтируют на региональной сети (более 760 километров).

Численность населения Подмосковья ежегодно растет, и в связи с этим регион продолжит активно развивать инфраструктуру, в том числе дороги. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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