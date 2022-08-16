Более тысячи километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала сезона

Годовой план дорожного ремонта в Московской области выполнен на 75%. Укладка асфальта завершена на более чем 910 дорогах протяженностью свыше тысячи километров.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье отремонтировали более 140 региональных дорог общей протяженностью больше 660 километров. Работы начались в апреле и идут по графику — в настоящий момент ремонт продолжается более чем на 160 участках.

«Проверка осуществляется с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, а качество дорожного покрытия оценивает лаборатория», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Полностью завершился ремонт во Власихе, Восходе, Дзержинском, Жуковском, Лыткарине, Орехово-Зуеве, Протвине, Пущине, Реутове, Серебряных Прудах, Черноголовке, Чехове и Электрогорске. На муниципальной сети наибольший объем по укладке асфальта выполнен в Балашихе, Богородском, Люберцах, Пушкино, Раменском, Сергиевом Посаде и Шаховской.

До конца года в Подмосковье будет отремонтировано свыше 1,4 тысячи километров дорог, причем половину из этого объема работ выполнили еще в июле. Чтобы процесс не останавливался даже в условиях санкций, используются материалы отечественного производства, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.