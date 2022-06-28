Более тысячи камер видеонаблюдения установят в Химках до конца года

Химки станут безопаснее — до конца года в городском округе установят 1488 камер видеонаблюдения. Они расположатся на подъездах, придомовых территориях, детских площадках, торговых объектах и в парках.

Камеры в Химках размещают по программе губернатора Андрея Воробьева «Безопасный город». Глава округа Дмитрий Волошин сообщил, что с начала года установили 458 камер.

«Если злоумышленники знают, что есть камеры видеофиксации, то не каждый пойдёт в этот двор для дальнейших своих противоправных действий. Администрация преступников не ловит, но мы отвечаем за процветание Химок. В нашем городе безопасно, а это влияет на все — и на цены на жилье, и на привлечение новых инвестиций в округ», — отметил Волошин.

Всего в городском округе установлено более 3,5 тысячи камер, из которых 1347 –на подъездах, 678 — на социальных объектах, 752 — в парках и на улицах и 166 на дорогах. По статистике, в местах установки видеокамер значительно снижается количество правонарушений.