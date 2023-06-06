Подмосковье 06 июня 2023, 04:20 Более тысячи грязных контейнерных площадок выявили в Подмосковье в мае ГУСТ МО

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Команда ГУСТ зарегистрировала 1106 замечаний в содержании контейнерных площадок в Московской области в мае. Об этом сообщила глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

«Наименее внимательно к санитарным нормам в этой области относятся коммунальные службы Солнечногорского округа, там инспекторский состав зафиксировал 127 нарушений. В Красногорске подобные дефекты обнаружили 113 раз, а в Дмитровском — 109», — сообщила Аипова.

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Помимо вывоза мусора и уборки площадок ответственные компании обязаны раз в два месяца мыть такие места.

На данный момент более 53% выявленных недочетов устранили.

Ранее губернатор Подмосковье Андрей Воробьев выслушах доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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