Подмосковье 12 июля 2023, 09:52 Более тысячи гектаров выделили по проекту «Подмосковные 10 га» с прошлого года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Почти 40 участков передали под сельское хозяйство по программе «Подмосковные 10 га» с 2022 года. В работе находятся еще несколько заявок.

«С начала действия программы получено 45 заявок, по которым уже предоставлено 39 участков общей площадью 1351 гектар. Подобрать надел и оформить заявку можно на региональном портале госуслуг», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Проект «Подмосковные 10 га» стартовал в мае 2022 года в трех пилотных округах, а сейчас количество муниципалитетов увеличилось до 26. В рамках поддержки сельского хозяйства фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет. На полях можно разводить мелкий рогатый скот и пчел, выращивать овощи, разбивать сады.

Получить услугу фермерам помогут в Центре агропромышленного развития. Телефон: +7 (498) 602-29-33.

Ранее стало известно, что аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

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