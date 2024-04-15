Подмосковье 15 апреля 2024, 17:12 Более тысячи дошкольников приняли участие в отборочном этапе спартакиады в Химках Отборочный этап городской спартакиады дошкольников прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Отборочный этап XVII муниципальной спартакиады «Здоровый дошкольник» прошел в городском округе Химки. Участниками стали более тысячи детей в возрасте от шести до восьми лет. Девять команд вышли в финал.

Соревнования прошли на базе девяти образовательных учреждений и физкультурно-оздоровительных комплексов.

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«В этом году спартакиада проводится уже в 17-й раз и приурочена к Году семьи. Поэтому один из участников каждой команды должен был привести с собой родителей. Такие мероприятия прививают любовь к спорту у подрастающего поколения, показывают детям, насколько важно сохранять семейные ценности», — рассказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Финал спартакиады «Здоровый дошкольник» пройдет 24 апреля в баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, дом № 24.

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