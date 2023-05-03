Подмосковье 03 мая 2023, 10:22 Более тысячи дольщиков ЖК «Кирова, 17» в Домодедове получили ключи от квартир ГК «Страна Девелопмент»

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Передача ключей дольщикам жилого комплекса «Кирова, 17» активно ведется в Домодедове. Свои квартиры получили уже 1024 человека.

Ежедневно ключи от своих квартир получают около 30 дольщиков ЖК. В итоге будут восстановлены права 1445 человек.

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Жилой комплекс начинала строить компания «Гюнай», которая обещала сдать жилье в 2020 году. Из-за финансовых проблем застройщик не справился с обязательствами. Для решения проблемы дольщиков «Кирова, 17» Министерство жилищной политики Подмосковья привлекло инвестора — группу компаний «Страна Девелопмент». В декабре 2022 года объект был достроен и введен в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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