Более тысячи детей-сирот из Подмосковья обрели семью с начала года

Сейчас в Подмосковье насчитывается свыше 4,1 тысячи приемных семей, 100 из них были созданы в текущем году.

«Для поддержки семейного устройства детей-сирот в регионе работает 73 школы приемных родителей, с начала года занятия в них посетили почти 1,2 тысячи потенциальных усыновителей. В рамках занятий совершенно бесплатно будущие родители смогли узнать все подробности процедуры усыновления, а также проконсультироваться с психологами, юристами и медиками. Усыновление — это ответственный шаг, к которому надо основательно подготовиться, такие занятия как раз помогают в этом», — отметила Каклюгина.

Министр также напомнила, что для желающих усыновить ребенка в Подмосковье работает мобильное приложение «Усыновление в Московской области».

Сейчас в регионе проживает порядка 24,3 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 16 тысяч детей находится на воспитании в замещающих семьях. При этом порядка восьми тысяч детей проживают в семьях усыновителей.