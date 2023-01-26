Подмосковье 26 января 2023, 12:58 Более тысячи детей из 6 регионов России получили подарки благодаря акции волонтеров Богородского округа

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Благотворительная акция «Подари мечту» родилась в 2014 году в Ногинске. При поддержке главы Богородского округа и Фонда президентских грантов в 2022 году более тысячи детей из шести регионов России получили подарки к Новому году.

На этот раз в акции участвовали воспитанники 26 детских учреждений Ногинска, Егорьевска, Луховиц, Коломны, Электростали и других регионов России — Пскова, Вологды, Костромы, Иванова и Владимира.

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«В преддверии Нового года каждый ребенок верит в чудо. Особенно ждут чудес воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров. Им больше всего необходимы внимание и забота. Благотворительный проект Центра поддержки инициатив несет добро уже на протяжение восьми лет, дарит детям счастье и веру в лучшее. Очень важно, что такие проекты существуют», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Перед Новым годом воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров и ребята с ограниченными возможностями здоровья нарисовали то, что хотели бы получить в подарок. Благотворители воплотили мечты ребят в реальность. Итоги акции за 2022 год подвели на концерте в районном доме культуры.

«Нам очень приятно, что наш округ не первый год активно участвует в этой акции. Она родилась в нашем городе и активно развивается. Мы очень признательны нашим землякам, что вместе делаем жизнь детей лучше», — сказала генеральный директор Центра поддержки социальных и общественных инициатив Вера Носкова.

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