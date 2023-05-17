Подмосковье 17 мая 2023, 16:20 Более тысячи детей-инвалидов бесплатно съездили в санатории Подмосковья с начала года

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Дети-инвалиды из Подмосковья могут оформить бесплатный проезд в санатории. Их родители могут оформить электронный талон или получить компенсацию за самостоятельно купленные билеты.

По словам главы Минсоцразвития региона Людмилы Болатаевой, в этом году на меру поддержки выделили свыше 100 миллионов рублей.

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В ведомстве добавили, что если родитель и ребенок добрались до санатория на машине, то они могут подать заявку на компенсацию расходов, а чтобы использовать электронный талом, нужно ввести его код на сайте РЖД.

Подать заявку на получении меры поддержки можно на «Госуслугах». Подробнее о получении электронного талона можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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