Подмосковье 06 марта 2023, 18:59 Более тысячи датчиков утечки газа установят в Реутове до конца 2025 года

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Фонд капитального ремонта Подмосковья установит 1030 датчиков загазованности в Реутове за три года. Приборами будут оборудованы квартиры восьми домов.

Министр ЖКХ Подмосковья Антона Велиховский уточнил, что 441 датчик установят в Реутове уже в этом году. На реализацию же трехлетнего плана выделено более 82,6 миллиона рублей.

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При капремонте системы газоснабжения используются газовые краны, имеющие три степени защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа. Индивидуальные приборы, которые появятся в каждой квартире, будут определять загазованность помещения и помогут избежать беды в случае утечки газа.

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Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.