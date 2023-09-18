Подмосковье 18 сентября 2023, 13:09 Более тысячи человек стали участниками велогонки Gran Fondo в Сергиевом Посаде Фото: Александр Трухачев

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Велозаезд серии Gran Fondo прошел в Сергиевом Посаде 17 сентября. В соревнованиях приняли участие более 1,2 тысячи человек.

Организаторы подготовили три дистанции на выбор: 30, 60 и 90 километров. Маршрут проходил через старое Ярославское шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залесский.

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«С удовольствием принял участие в заезде. Честно скажу, часто не удается спортом заниматься. Для меня это возможность перезагрузиться, переключиться на позитив и вместе с любителями велоспорта преодолеть свою дистанцию», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ознакомиться с результатами соревнований можно на официальном сайте.

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