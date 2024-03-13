Подмосковье 13 марта 2024, 18:18 Более тысячи человек прокатились на дизайнерской карусели в Домодедове за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Дизайнерская карусель в Домодедове выполнена в классическом французском стиле: на платформе стоят 26 расписных фигур лошадей, а сам объект украшен яркой иллюминацией. За неделю на аттракционе прокатились более тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

На декоративных панно художники изобразили Сергиев Посад, Коломну, Клин и другие города Подмосковья.

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Аттракцион установили в детском сквере в Домодедове. Карусель работает ежедневно, а покататься на ней можно абсолютно бесплатно.

Напомним, всего в Московской области установлено восемь дизайнерских каруселей.

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