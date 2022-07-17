Более тысячи человек приняли участие в велозаезде в Лотошине

В поселке Лотошино провели велозаезд Gran Fondо. Второй старт летней серии состоялся 17 июля. Участие в нем приняли более 1000 человек.

Для участников подготовили три дистанции на выбор: 27 километров, 52 километра и 103 километра. Разные трассы позволили и профессионалам, и начинающим спортсменам найти оптимальную для себя дистанцию.

Источник фото: телеканал «360»

На самой большой дистанции в 103 километров спортсмены могли выбрать формат гонки или заезда. Велогонка включает в себя соревновательный элемент. Участники гонки стартуют по группам в зависимости от уровня подготовки. По ее итогам формируют таблицу результатов (личный и командный зачет), а победители получают призы от партнеров.

Источник фото: телеканал «360»

Стартовая и финишная прямая — одна из самых широких в истории проведения Gran Fondo Russia. Кольцевая равнинная трасса с подъемом в гору на финише — серьезное испытание для участников. Спортсменам приходилось выкладываться по максимуму. Протяженность одного круга составила 27 километров. Гонка состояла из четырех кругов — всего 103 километров.

Источник фото: телеканал «360»

«Подмосковье традиционно является одним из основных мест проведения велозаездов Gran Fondo Russia, что вполне закономерно. Московская область богата на красивые места, а наши трассы отвечают всем требованиям для их проведения», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«В регионе в этом году проходят три старта Gran Fondo. Открытие сезона состоялось 5 июня в Волоколамске и собрало рекордные 3500 гостей. А заключительная гонка сезона уже по традиции состоится в Рузе, ждем всех на старте 25 сентября», — добавил министр.