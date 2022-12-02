Подмосковье 02 декабря 2022, 21:12 Более тысячи человек приняли участие в первом региональном форуме «Патриот — это Я»

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Первый региональный форум «Патриот — это Я» прошел 2 декабря в Доме Правительства Московской области. В мероприятии приняли участие как ребята из Подмосковья, так и из Тверской и Ленинградской областей, а также из ЛНР и других новых присоединенных территорий.

Участники форума послушали доклад руководителя Молодой Гвардии Подмосковья Александра Толмачева о важности молодежных объединений и лекцию олимпийского чемпиона, начальника главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного о преодолении себя ради серьезных результатов. Также в ходе форума начальник отдела аналитического обеспечения АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков обсудил с ребятами важный вопрос об информационных войнах, фейках и интернет-провокациях.

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«Мы постарались подойти к организации форума максимально внимательно. У нас здесь работает интерактивная выставка — 11 стендов, где любой желающий может освоить азы оказания первой помощи, узнать боевой путь своих дедов и прадедов, а волонтеры Подмосковья предложили ребятам записать видеообращение бойцам на передовую, чтобы поддержать наших воинов», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

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На интерактивной выставке форума были представлены стенды Юнармии, Волонтеров Подмосковья и движения Бессмертный Полк. Ребята также смогли посмотреть выставку стрелкового вооружения и дронов.

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