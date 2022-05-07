Более тысячи человек приняли участие в клинском полумарафоне

Полумарафон «По следам истории» провели в подмосковном Клину. Это первый старт серии уникальных легкоатлетических забегов в рамках масштабного проекта «Беговая лига Подмосковья».

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что на дистанции вышли спортсмены из 29 регионов страны. Впереди их ждет четыре масштабных забега в разных городах и сотни муниципальных стартов.

«Запрос на такие мероприятия очень большой, и, уверен, он будет только расти. Проект „Беговая лига Подмосковья“, который мы запустили этой весной, уже набирает популярность. Только за первые полторы недели на сайте проекта зарегистрировались более 2800 человек, 1700 из них уже провели минимум одну тренировку. Суммарно с помощью этой онлайн-платформы, подключив трекер, наши жители пробежали уже более 80 тысяч километров. Цель стартового сезона — находить и набегать совместно 500 000 километров до 30 ноября этого года. Уверен, что эта цель легко покорится», — рассказал Дмитрий Абаренов.

Для участников полумарафона подготовлены дистанции на три, 10, 21,1 километра, а для совсем юных бегунов в возрасте от четырех до 11 лет — дистанции 300 и 600 метров.

На дистанции три километра первыми финишировали Георгий Косарев из Москвы с результатом 09:44 и Анастасия Микушева из Сыктывкара (10:29). На дистанции 10 километров победили Никита Александров из Рыбинска (33:05) и Ирина Шевченко из Раменского (37:54). Абсолютными победителями полумарафона стали Михаил Киргизов из Чебоксар (01:10:26) и Анна Лучкина из Балашихи (01:36:40).

Маршруты забега проложены вокруг Сестрорецкого парка. После финиша участники могли поближе познакомиться с местными достопримечательностями: посетить дом-музей Петра Чайковского, усадьбу Демьяново, «Клинское подворье» и знаменитый магазин под часами.

В течение сезона проведут еще четыре забега. Следующим после Клина станет Сергиев Посад, 2 июля там пройдет старт «Сергиевым путем». Затем в городе Пушкино 13 августа побегут участники «Пушкинского полумарафона». В Волоколамске 3 сентября состоится «Волоколамский рубеж», а завершится эта серия забегов «Беговой лиги Подмосковья» 1 октября в Одинцове полумарафоном «ОдинцовоRun».

Проект «Беговая лига Подмосковья» создан для популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья. Такую задачу ранее обозначил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По проекту тренировочные километры можно превращать в баллы и обменивать их на ценные для здоровья поощрения, на участие в розыгрышах, а также на слоты для участия в серии забегов в различных городах Подмосковья. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Беговой лиги Подмосковья» и выполнять несложные задания. Этапы рассчитаны на разные уровни подготовки, поэтому даже начинающий спортсмен сможет найти для себя комфортный вариант тренировок.