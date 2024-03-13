13 марта 2024, 10:02
Более тысячи человек приняли участие в фестивале лыжного спорта в Подольске
Фестиваль лыжного спорта в Подольске собрал более тысячи профессионалов и любителей со всего Подмосковья. Мероприятие провели в поддержку президента России.
Для участников подготовили несколько дистанций — 500 метров, два и три километра. Поддержать спортсменов пришел глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
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Перед стартом торжественно развернули один из главных символов государства — флаг России. На финише каждого лыжника наградили памятной медалью. Гостей и болельщиков ждала развлекательная программа с концертом, а также солдатская каша и горячий чай.
Это не последний спортивный фестиваль в округе. Всех любителей зимних видов спорта ждут в Подольске на закрытии сезона: Климовский спринт пройдет на стадионе «Заречье» 24 марта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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