Подмосковье 19 мая 2023, 23:04 Более тысячи человек поучаствовали в фестивале «ЭкоИдея» в Щелкове

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В усадьбе Гребнево в Щелкове прошел экологический фестиваль «ЭкоИдея». Его организовала Мособлдума. В мероприятии поучаствовали более тысячи человек, в том числе депутаты Госдумы, представители правительства Московской области, молодежные делегации, ученые, преподаватели, специалисты-экологии, студенты, члены молоеёжных объединений, эко-активисты и юные лесничие.

В рамках фестиваля провели мастер-классы, лекции и обучающие семинары на тему экологии. Никита Скворцов из Павловского Посада познакомился с работой экологической лаборатории.

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«Эта установка может определить качество воздуха за доли секунды. Это очень интересно и в дальнейшем я бы хотел ещё поработать на таких установках», — сообщил школьник.

Участники секции «Природа счастья» поучаствовали в командной игре «Эко-микрофон». Они придумывали смешные и поучительные надписи к фотографиям экологической направленности. На площадке «Буккроссинга» ребята обменялись прочитанными книгами. Также на фестивале провели мастер-классы, секцию «Разделяй и умножай» и «Стратег 2.0», а также игру-беседу «Экочемоданчик».

«Мы вместе с родителями сортируем мусор. Очень важно не загрязнять нашу природу, чтобы она становилась лучше», — отметила Мария Клементьева из Люберец.

Фестиваль закончился представлениями на главной сцене.

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