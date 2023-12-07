Подмосковье 07 декабря 2023, 22:43 Более тысячи человек посетили мероприятие ко Дню инвалидов в Красногорске Министерство социального развития Подмосковья

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Торжественное мероприятие, посвященное международному Дню инвалидов, провели в Красногорске 6 декабря. В нем приняли участие более тысячи человек.

Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что в Московской области большое внимание уделяется поддержке лиц с ограниченными возможностями. В регионе более 50 тысяч пожилых и инвалидов получают социальные услуги на дому.

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«В этом году более 31,5 миллиона рублей выплатили инвалидам на покупку средств для реабилитации, свыше 200 жителей получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами», — рассказала Людмила Болатаева.

Торжественное мероприятие посетили более тысячи человек. В их числе пенсионеры, инвалиды, участники проекта «Активное долголетие», а также получатели социальных услуг из всех муниципальных образований Московской области.

Героям мероприятия вручили подарки и провели для них мастер-классы. Улыбки и доброжелательное отношение к гостям придало мероприятию сказочную атмосферу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Кроме того, повышенное внимание получают семьи, воспитывающие детей со сложными заболеваниями.

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