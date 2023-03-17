Подмосковье 17 марта 2023, 11:53 Более тысячи человек получили консультации в Telegram-боте по работе такси в Подмосковье

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Минтранс Подмосковья напомнил таксомоторным перевозчикам о возможности проконсультироваться через чат-бот «Анну». Виртуального помощника запустили в Telegram в июле 2022 года.

Чат-бот способствует оперативному взаимодействию ведомства с индивидуальными предпринимателями в сфере такси. На данный момент услугой уже воспользовались 1,1 тысячи человек.

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«Если пользователю нужна более подробная консультация, то к работе подключается специалист Минтранса Подмосковья. Данный сервис позволяет значительно сократить временные затраты на решение вопросов в сфере таксомоторных перевозок у индивидуальных предпринимателей», — сообщил первый заместитель министра транспорта Московской области Евгений Аптекин.

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Отмечается, что чаще всего пользователи обращались за консультациями по порядку получения разрешения на такси и правилам оформления документов при выдаче разрешений. Вторым по популярности вопросом стало аннулирование разрешений на такси.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно найти бота «Анну» в Telegram.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами. Он подчеркнул, что к выбору дизайна причастны и сами жители региона. Осенью на сайте «Добродел» прошло голосование за оформление обивки сидений.

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