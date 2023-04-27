Подмосковье 27 апреля 2023, 14:41 Более тысячи человек переселят из аварийного жилья в Солнечногорске к концу года

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В Солнечногорске 1110 человек переселят из аварийного жилья к концу года. Жители округа получат 464 квартиры в новых домах.

Новое жилье с начала года получили 107 человек из двух расселенных домов в поселке Менделеево. Также администрация уже подала 34 заявления на выкуп аварийных жилых помещений, из них 28 квартир расселили.

Для переселенцев строят новые дома в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске, в жилом комплексе «Радость-2» в Радумле и в жилом комплексе «Новый город» в Поварове. Также администрация округа планирует выкупить для этих целей квартиры в жилом комплексе «Андреевка».

«Переселение наших жителей из аварийного жилого фонда является приоритетной задачей на текущий год. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева до конца 2023 года должна завершиться программа по переселению из ветхого аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что в прошлом году из аварийного жилья переселили 277 человек.

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