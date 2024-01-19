Подмосковье 19 января 2024, 14:45 Более тысячи человек окунулись в купели в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Жители Солнечногорска совершили крещенское омовение на девяти подготовленных площадках. Всего этой ночью свыше тысячи человек окунулись в купели.

Центральным местом для купаний стала набережная озера Сенеж. Здесь установили теплые раздевалки. Любой желающий после совершения обряда мог погреться в бане. Подходы к купелям проложили сеном и лапником, жителей угощали горячим чаем со сладостями.

Реклама

Особое внимание уделили безопасности: на местах дежурили медики, спасатели и полицейские, а также представители западного межмуниципального управления Административно-пассажирской инспекции.

«Поздравляю всех православных округа с Крещением Господним! Пусть этот светлый праздник принесет в наши семьи мир, доброту, взаимопонимание и благополучие. Крепкого здоровья вам и вашим близким!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Окунуться в ночь с 18 на 19 января верующие могли как в иорданях, так и в закрытых купелях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».