Подмосковье 26 января 2024, 10:28 Более тысячи человек и 400 машин привлекли к уборке улиц Подмосковья после ночного снегопада Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Московской области ликвидируют последствия ночного снегопада. В региональном Минтрансе уточнили, что на уборку улиц направили более тысячи людей и 400 машин.

«Во время ночного дежурства дорожные службы очистили порядка девяти тысяч километров дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в утренний час пик. В настоящее время масштабные работы по очистке дорог от снега продолжаются», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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По его словам, в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением. Отмечается, что прирост снежного покрова к утру составил три сантиметра. Осадки ожидаются и днем. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит -3 градуса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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