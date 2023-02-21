Подмосковье 21 февраля 2023, 20:28 Более тысячи аттестованных гидов продолжили работать в Подмосковье

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Свыше тысячи экскурсоводов прошли аттестацию в прошлом году. Теперь они продолжают работать в Московской области.

«Экскурсоводы — люди, способные зажечь искру интереса к искусству. Их призвание — всегда быть на первой линии, делиться своими знаниями, вдохновлять и открывать новое», — министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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В 2022 году в Подмосковье начала работать аттестационная комиссия. Теперь сведения об аттестованных экскурсоводах и гидах публикуются в федеральном реестре. Также ведомство утвердило нагрудную идентификационную карточку специалистов.

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Экскурсоводам и гидам-переводчикам требуется пройти обязательную аттестацию до 1 июля 2023 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».