Подмосковье 19 января 2024, 13:27 Более трех тысяч жителей Химок приняли участие в крещенских купаниях Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Восемь площадок для крещенских купаний обустроили в Химках. Этой ночью в купели окунулись свыше трех тысяч человек.

Центральной локацией стала территория вблизи «Арены Химки». Там построили три купели: мужскую, женскую и с подогревом. Рядом установили праздничные декорации, теплые раздевалки и передвижную баню.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Кроме того, купели оборудовали в парках «Экоберег» и «Лукоморье», в зоне учебно-экспериментального комплекса в Академии гражданской защиты МЧС России, вблизи храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских, у родника «Святого Иосифа Волоцкого», на территории храмов Рождества Пресвятой Богородицы и Покрова Пресвятой Богородицы.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сегодня в Богоявленском храме в Химках можно набрать освященную воду как в собственную тару, так и взять ее сразу в бутылках.

«От всего сердца поздравляю химчан с праздником! Сегодня мы отмечаем одно из важнейших событий в православии — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Это символ очищения и обновления. Время, когда мы можем задуматься о своих поступках, обрести спокойствие и гармонию. Пусть вера принесет в вашу жизнь мир, благополучие и радость!» — поздравил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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