Подмосковье 19 марта 2024, 13:01 Более трех тысяч участников дорожных аварий обратились в центр помощи при ДТП в Подмосковье ЦБДД

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За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники более трех тысяч аварий. Эту статистику предоставил подмосковный Минтранс.

Как рассказали в ведомстве, более одной тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварии в центрах помощи при ДТП, 568 человек оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

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Центров помощи в регионе 15: в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Служба работает в двух форматах: дистанционная консультация по круглосуточному телефону и очная помощь в специальных центрах.

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