Более трех тысяч семей мобилизованных получили помощь от Подмосковья | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 13:38 Более трех тысяч семей мобилизованных получили помощь от Подмосковья Вице-губернатор Каклюгина: Подмосковье адресно помогло 3,5 тысячи семьям мобилизованных

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Адресную помощь от властей Подмосковья получили уже 3,5 тысячи семей мобилизованных. Речь идет об устройстве в детский сад без очереди, бесплатном питании в школе и не только. Об этом вице-губернатор Ирина Каклюгина доложила губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Мы организовали проактивную помощь семьям мобилизованных. Участвовали и волонтеры, и главы, и коллеги из Министерства социального развития. Первые 3,5 тысячи семей мы уже охватили», — рассказала она.

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Каклюгина уточнила, что различную помощь получили дети мобилизованных. Речь идет о бесплатном устройстве в детсад без очереди, бесплатном питании и продленке в школе, а также о бесплатных кружках, питании в колледжах.

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«Это то, что было по вашему поручению сделано, Андрей Юрьевич», — подчеркнула вице-губернатор, обращаясь к Воробьеву.

По словам Каклюгиной, в 346 случаях удалось помочь родителям мобилизованных: это помощь на дому, с продуктами и материальная.

«С коллегами из ЗАГСа Московской области мы поженили 89 пар за этот период. И 915 мобилизованных уже в пунктах сбора обратились за помощью юристов и нотариусов. Ее оказали бесплатно», — добавила она.

Вице-губернатор Подмосковья сообщила, что в Сети и по горячей линии получено более 100 тысяч обращений по вопросам мобилизации. Самая популярная тема — обжалование повестки.