Более трех тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в этом году

В Подмосковье в этом году капитальный ремонт ждет более трех тысяч многоквартирных домов. На работы выделили свыше 21 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

В программу капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья в этом году включили 3044 дома. На строительно-монтажные работы выделили более 21 миллиарда рублей.

«В каждом городском округе региона определены многоквартирные дома и конкретные работы по проведению капитального ремонта в них. В 1232 домах будет проведен ремонт кровли, в 1209 — ремонт фасадов и их утепление, в 1287 домах запланирован ремонт инженерных систем, подвальные помещения отремонтируют в 33 МКД», — рассказал Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Он отметил, что также в рамках программы отремонтируют фундамент домов, установят узлы управления и регулирования потребления ресурсов. Более чем в ста домах заменят лифты.

Адреса домов, которые ждет капитальный ремонт, можно найти на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

В 2020 году в Подмосковье отремонтировали почти 2,5 тысячи многоквартирных домов. А за время существования программы обновили уже свыше 13 тысяч домов. Благодаря этому улучшились жилищные условия более 1,8 миллиона жителей региона.