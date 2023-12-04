Подмосковье 04 декабря 2023, 19:43 Более трех тысяч маломерных судов зарегистрировали в Подмосковье с начала года Unsplash

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Инспекторский состав Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области провел совещание в Химках, во время которого подвели итоги работы в 2023 году. Также участники обозначили задачи на следующий год.

В 2023 году инспекторскими подразделениями в Московской области было зарегистрировано 3031 маломерное судно, аттестовано 2658 судоводителей. Инспекторы ГИМС провели более одной тысячи патрулирований, в ходе которых выявили около 700 нарушений.

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Во время навигационного периода специалисты провели 15 совместных рейдов с привлечением подразделений правоохранительных органов на водном транспорте. В ходе патрулирования выявили 72 административных правонарушения.

Кроме того, с начала 2023 ведется комплекс мероприятий, направленный предотвращение происшествий на водоемах. Также проводились агитационно-пропагандистская и разъяснительная работы в целях обеспечения безопасности жителей и гостей Московской области.

По итогам года лучшим подразделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области признано Центральное инспекторское отделение, которое возглавляет Александр Летков. Лучшим государственным инспектором ГИМС Московской области признан государственный инспектор Центрального отделения Алексей Гудков.

Главное управление МЧС России по Московской области

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