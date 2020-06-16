Более трех тысяч квадратных метров дороги отремонтируют в Балашихе к 20 июня

«На участке автодороги от улицы Маяковской до Октябрьской из-за выбоин в дорожном полотне собирались лужи. Грунт просел, была просадка асфальта. Мы сделали выемку грунта, засыпку песка, все уплотнили, сделали основание нормальное, после пролили битумом, сейчас укладываем асфальт», — рассказал начальник участка Вячеслав Жочкин.

Работы на участке велись с 25 мая. Ежедневно с 9:00 до 22:00 на участке трудятся 9 человек, а также 12 единиц техники. Общая протяженность участка дороги — 430 метров, площадь — 3,5 тысячи квадратных метров.

Всего в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» в Балашихе будут отремонтированы 17 объектов, по 10 из них работы уже выполнены и будут завершены раньше первоначального срока: планировалось успеть до 20 августа, однако все будет готово уже к 15 июля.