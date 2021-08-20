Более трех тысяч фасадов домов отремонтируют в Подмосковье до конца года

С 2014 года в Подмосковье реализуется самая масштабная программа в России по капитальному ремонту домов. Работы уже выполнены более чем на треть. Всего в программу капитального ремонта в Московской области включено более 44 тысяч многоквартирных домов, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Капитальный ремонт позволил улучшить жилищные условия более двух миллионов жителей Подмосковья. В 2021 году запланировано отремонтировать свыше трех тысяч домов.

Например, для утепления зданий в регионе используется система термолэнд, когда к фасаду крепятся трехслойные панели. С внешней стороны такая панель выглядит как оцинкованный лист с полимерным покрытием. Цвет выбирают сами жители. Устанавливать их можно в любую погоду. На фасад одного дома уходит не более двух месяцев. Благодаря вентилируемым каналам фасад «дышит» и хорошо сохраняет тепло.

Заместитель гендиректора Фонда капремонта Московской области Александр Шаповалов отметил, что это действительно инновационная технология. Срок службы такого фасада составляет 25-35 лет, чтобы его сломать, нужно брать топор и целенаправленно рубить панели.

В рамках капитального ремонта меняют газовое оборудование и лифты. Сейчас в Подмосковье не осталось ни одного лифта, который отработал более 25 лет. В порядок активно приводят подъезды.