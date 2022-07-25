Более трех тысяч человек пришли на «Ночь в парке» в Балашихе

Областная акция «Ночь в парке» прошла в четырех парках Балашихи 23 июля. Акцию посетили более трех тысяч человек. Гости праздника смотрели фильмы под открытым небом, слушали джаз, пели песни под гитару и танцевали на вечерней дискотеке.

«В субботу во всех парках Московской области проходит акция „Ночь в парке“, и Балашиха не стала исключением. Мы задействовали четыре городских парка — „Пехорку“, „Солнечный“, Пестовский и парк на Заречной улице. Программу подбирали исходя из расположения площадок, а также их посетителей, чтобы всем было комфортно и весело. Мы не в первый раз проводим подобные мероприятия, и жители всегда принимают их позитивно», — рассказала заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности дирекции парков Балашихи Александра Лелифановская.

Источник фото: телеканал «360»

В парке «Пехорка» праздник начался в восемь вечера. Первой здесь выступила певица и блогер Анири.

«Идея акции „Ночь в парке“ замечательная. Я очень люблю концерты на открытых площадках — именно здесь ты заряжаешься особой энергетикой. Сам парк меня также впечатлил. Обязательно приедем сюда с детьми!» — поделилась Анири.

Источник фото: телеканал «360»

Гости вечера активно пользовались фотозоной, где был установлен мотоцикл STELS Flame 200. Здесь же можно было узнать о возможностях этого мотоцикла и побеседовать с инструктором. Интерактивную площадку организовали представители автошколы имени Давыдова.

Источник фото: телеканал «360»

Праздничная ночь в парках Балашихи продолжалась до 00.30. В Пестовском парке состоялся кинопоказ под открытым небом: зрители увидели две комедии «Артек. Большое путешествие» и «Хэппи энд».

Источник фото: телеканал «360»

В парке на Заречной провели вечер бардов, а на Солнечной прозвучала программа «Романтик-джаз».

Главная цель областной акции «Ночь в парке» — демонстрация возможностей и потенциала культурного досуга в парках региона. Событие объединило 10 муниципалитетов Подмосковья, среди которых Истра, Сергиев-Посад, Клин, Одинцово, Домодедово.