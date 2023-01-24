Подмосковье 24 января 2023, 12:17 Свыше 3 тысяч человек посетили фестиваль «Тепло» в Серпухове

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Зимний фестиваль «Тепло» прошел в Серпухове в пятый раз. Праздник прошел в парке имени Олега Степанова, его посетили свыше трех тысяч человек.

Глава Серпухова Сергей Никитенко побывал на фестивале. Он отметил, что праздник стал очень добрым и душевным.

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«Каждый год стремимся внести в него что-то новое. В этот раз для жителей и гостей организаторы подготовили яркий зимний флешмоб, уникальную выставку фотографов-любителей, дегустацию фирменной каши и горячего сбитня, масштабные мастер-классы и много подарков», — рассказал он.

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Гости смогли посетить ярмарку, на которой продавались сладости и товары ручной работы, а также фотовыставку «Зима в Серпухове». Для детей организовали мастер-класс по изготовлению поделок.

За участие в конкурсах гости получали купоны для участия в лотерее. Победители получили сертификаты на посещение достопримечательностей округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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