Более трех миллионов рецептов на льготные лекарства оформили онлайн в Подмосковье

В сентябре 2021 года в Подмосковье начала работу услуга по выписке рецептов на льготные лекарства в электронном виде. Врач оформляет рецепт на приеме, а пациент получает препарат в аптеке, сообщая фармацевту свои данные.

Первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова замечает, что услуга оказалась удобна пациентам.

«Рецепт невозможно потерять, забыть, испортить. За все время в Подмосковье было оформлено 3,2 миллиона электронных рецептов. В среднем в Московской области в неделю выписывается порядка 100 тысяч таких рецептов», — сообщила Стригункова.

Вся информация о выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг.

Получить лекарство можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для этого пациенту достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС.