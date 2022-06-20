Более трех миллиардов рублей выплатили на поддержку аграрных комплексов Подмосковья

Московская область выплатила 3,1 миллиарда рублей на поддержку агропромышленного комплекса Подмосковья. Всего аграрии получат 5,5 миллиарда в этом году.

Зампред Правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что субсидии компаниям выплачиваются из средств федерального бюджета и бюджета области. Выплаты получили уде 185 производителей.

«На этот год из федерального бюджета и бюджета области на выплаты субсидий компаниям агропромышленного комплекса Подмосковья предусмотрено 5,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день уже выплачено 3,1 миллиарда рублей 185 производителям. Всего в регионе в качестве мер государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции действует 27 видов субсидий», — рассказал Филимонов.

Субсидии выделяются на проведение агротехнических работ, поддержку производства молока, развитие животноводства, возмещение трат на строительство и многое другое. Ознакомиться с полным списком мер поддержки можно на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия области.