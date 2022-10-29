Более трех километров ограждений около ж/д путей установили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 17:40 Более трех километров ограждений около ж/д путей установили в Подмосковье с начала года

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В Московской области установили более 3,5 километра ограждений вдоль железнодорожных путей с начала года. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По сообщению МТДИ, больше всего таких ограждений установили в Щелкове — порядка 420 метров. В округе отмечалось наибольшее число опасных троп, по ним ежедневно проходили жители ближайших населенных пунктов.

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«В Подмосковье на объектах железнодорожной инфраструктуры продолжают проводить комплексные мероприятия по благоустройству: оборудуют металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль железнодорожных путей, устанавливают искусственные ограждения типа „змейка“ и информационные стенды на железнодорожных станциях», — сказала зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Она добавила, что для снижения случаев травматизма были разработаны новые решения проблемы: устанавливают камеры с распознаванием лиц, высаживают труднопроходимые кустарники. Эти меры позволили на 1,5% снизить количество случаев травмирования пешеходов на железной дороге в Подмосковье.

Камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через железнодорожные пути, уже установили на станциях в Раменском, Щелкове, Подольске, Домодедове и Одинцове.