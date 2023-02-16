Подмосковье 16 февраля 2023, 13:40 Более ста машин примут участие в благотворительном автопробеге «Zа Россию» из Подмосковья в Донбасс

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Благотворительный автопробег «Zа Россию» пройдет в Подмосковье впервые. В нем примут участие более 100 машин, которые доедут до Донбасса с гуманитарной помощью.

Волонтерские организации вместе с жителями Подмосковья решили провести данную акцию ко Дню защитника Отечества. Посылки и подарки для военнослужащих, а также гуманитарная помощь для жителей и детских домов готовы для отправки. Машины стартуют сегодня из Видного.

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«Для меня это движение души, потому что отсиживаться в тылу как-то я не привык, а свою небольшую помощь оказать могу. Привезем подарки ребятам от их родных и близких», — поделился предприниматель из Кубинки Вадим Коврижкин.

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Казачье общество в Одинцове также помогает нуждающимся с первых дней СВО. Казаки сопровождают гуманитарную помощь и встречаются с бойцами.

Перед началом автопробега в Одинцове в Георгиевском храме прошел молебен. Священник Александр Красильников благословил участников акции.

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