Более ста дольщиков Сергиева Посада получили ключи от квартир

12 декабря Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЖК «Эко-Парк Вифановские пруды» расположен по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, стр. 2 (жилой дом 3). Его застройщик — ООО «Объединенная строительная группа».

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«Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на третий квартал 2014 года. Однако, в связи с отсутствием финансирования застройщика, строительство велось медленными темпами», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Министр добавила, что строительство дома завершено, получено разрешение на ввод. В ближайшее время 116 семей смогут въехать в свои квартиры.