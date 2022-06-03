Более сотни рабочих мест создадут на производстве гофрированного картона в Подмосковье

Производство гофрированного картона построят в сельском поселении Атепцевское Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщило Министерство жилищной политики Московской области.

Предприятие обеспечит работой 150 человек. Представители ведомства предполагают, что специалисты будут трудиться в 3 смены, по 50 человек в каждой.

Производство будет выпускать все виды гофрированного картона. На специальном гофроагрегате длиной 210 метров будут производить первичный гофрированный материал. Затем он отправится на переработку Для этого предусмотрено на 10 автоматических линий. На них будут создавать различную гофротару — ящики, лотки, короба и пр.

Общая площадь предприятия составит 15266 квадратных метров. Строительство производства сопроводит персональный менеджера Центра Содействия Строительству при Правительстве Подмосковья.

Часть средств на возведение комплекса является инвестиционным вложением. Объем этой доли бюджета составляет около 800 миллионов рублей. Застройщиком выступает ООО «Котовотара».